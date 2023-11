Der geplante Bau des Zukunftszentrums macht den vorherigen Umbau des Riebeckplatzes notwendig. In der nun ersten Umbaumaßnahme sollen etwa die Volkmannstraße an die Bahngleise verlegt und die Brücken über den Riebeckplatz zurückgebaut werden.

Mit der Bereitstellung der Gelder kann nun im nächsten Jahr der Architektur-Wettbewerb für das Zukunftszentrum beginnen. Der Bund will als Bauherr bis 2028 am Riebeckplatz das Zukunftszentrum errichten und rund 200 Millionen Euro in den Standort investieren. Hinzu sollen jährliche Betriebskosten von etwa 40 Millionen Euro kommen.