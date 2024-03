Auch an der Universität Halle setzt sich seit 2020 eine eigens einberufene Rektoratskommission mit der Würdigung Amos auseinander. Denn es gibt bereits eine Gedenkplakette beim Robertinum, dem Archäologischen Institut in Halle. Allerdings befindet sich diese direkt neben einer Statue mit dem Namen "Freies Afrika", die in der DDR aus diplomatischen Gründen von einem Bildhauer aus Halle angefertigt wurde. Beide Denkmäler stehen aber in keinem Zusammenhang. "Man könnte unterstellen, dass man dachte, das hat beides was mit Afrika zu tun hat, das stellen wir mal in die gleiche Ecke", sagt Hân Le.

Bildrechte: Kio Weck