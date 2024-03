Das WUK Theater Quartier Halle eröffnet wieder, los geht es mit einer Lesung zu den CORRECTIV-Enthüllungen.

Zu den gravierenden Folgen der zwei Einbrüche sagt Leiter Tom Wolter, sie bedeuteten auch einen Raub der Ressource Zeit.

Die abgesagten Benefiz-Veranstaltungen sollen nun Ende März stattfinden.

Nach zwei schweren Einbrüchen nimmt das WUK Theater Quartier am Holzplatz in Halle seinen Spielbetrieb am Samstagabend, den 9. März wieder auf. Auf dem Programm steht die szenische Lesung "Geheimplan gegen Deutschland" des freien ensemble p&s, das die jüngsten CORRECTIV-Enthüllungen zum Treffen von AfD-Politikern, Neonazis und Unternehmern auf die Bühne bringt. Im Anschluss gibt es eine Publikumsdiskussion.

WUK-Chef Wolter: "Dafür haben wir alles getan!"

Trotz der gravierenden Folgen der Einbrüche sei im Team entschieden worden, die Veranstaltung zu realisieren, erklärt Tom Wolter als geschäftsführender Vorstand und künstlerischer Leiter des WUK im Gespräch mit MDR KULTUR. "Dafür sind wir da und dafür haben wir alles getan." Schließlich sei das WUK Partner der "Bildungswochen gegen Rassismus", die Entscheidung dazu habe man bereits im vergangenen Jahr getroffen und der fühle man sich verpflichtet.

Bildrechte: imago images/Steffen Schellhorn

Auf die Lesung folgen am 10. und 11. März zwei Veranstaltungen im Rahmen der Bildungswochen, "Wurzeln" ist laut WUK eine musikalisch-akrobatische Reise in die ambivalente Welt deutscher Heimat mit Maxi Schreier und Felix Fischer als Four String Company. Mit "Erinnerungskultur kritisch betrachten" von Halle postkolonial präsentiert Andrea-Vicky Amankwaa-Birago laut WUK ihre Forschung zu Anton Wilhelm Amo. Amo war der erste bekannte Philosoph aus einem afrikanischen Land in Deutschland. Er studierte in Halle und in Wittenberg, wo er 1734 auch promoviert wurde. Seine Hallenser Disputation widmete er der rechtlichen Stellung Schwarzer Menschen in Europa.

"Alles auf Kante": Doppelter Ressourcen-Klau für freien Theaterbetrieb

Im Gespräch mit MDR KULTUR verweist Wolter auf den tiefgreifenden Schaden der beiden Einbrüche: "Das ist auch ein Diebstahl an Arbeitszeit!", betonte er. Zum WUK-Team mit zehn festen Mitarbeitenden gehörten viele Teilzeit-Kräfte. Im vergangenen Jahr seien etwa 300 Vorstellungen für rund 30.000 Besucherinnen und Besucher an drei Spielstätten realisiert worden. Alles sei auf Kante genäht, jedes Jahr müsse aufs Neue um Förderungen gekämpft werden. Den angerichteten materiellen Schaden zu regulieren, mit Polizei, Versicherungen oder betroffenen Künstlerinnen und Künstlern zu kommunizieren, raube wertvolle Zeit, geschätzte 240 bis 250 Stunden, die nun bei der inhaltlichen Arbeit fehle, so Wolter.

Bildrechte: WUK Theater / Nikita August

Nach dem ersten Einbruch sei noch am selben Abend weitergespielt worden, auch die Premiere am Folgetag habe stattgefunden, um nicht den Kopf in den Sand zu stecken. Das sei so nach dem zweiten Vorfall so nicht mehr möglich gewesen. "Wir mussten uns erstmal sortieren." So habe das WUK die für das erste März-Wochenende geplanten Benefizveranstaltungen mit 50 künstlerischen Partnerinnen und Partnern sowie die Eröffnung der Konzertreihe "Forum Grenzgänge" absagen müssen.

Sachbeschädigung, aber auch Angst um Leib und Leben

Wolter beziffert den Schaden des ersten Einbruchs vom 31. Januar im Gespräch mit MDR KULTUR auf 100.000 Euro. Am 28. Februar sei es nahezu zeitgleich gegen 5:30 Uhr zu einem zweiten Delikt gekommen. Er sei erneut von der Reinigungskraft alarmiert worden, die die Täter im Haus überrascht habe. So habe er noch nie um Leib und Leben Mitarbeitender fürchten müssen, kommentiert Wolter. Wieder sei wertvolle Technik, diesmal im Wert von mindestens 20.000 Euro, gestohlen worden.



Allerdings sei die Sachbeschädigung gravierender als beim ersten Einbruch – insgesamt 16 Türen seien aufgebrochen und teils unbrauchbar gemacht worden. Werkstatt, der Saal, Proben- und Lagerräume sowie das Büro der künstlerischen Leitung wurden laut WUK verwüstet. Auch das Büro der Geschäftsstelle des Netzwerks Freier Theater, die im Haus ansässig ist, sei diesmal betroffen gewesen. Bildrechte: MDR/Theo M. Lies

Neuer Anlauf: Benefiz und Konzertreihe nun für Ende März geplant

Zum Stand der Ermittlungen erklärt Wolter, es gebe zwei Tatverdächtige. Im zeitlichen Zusammenhang mit den Einbrüchen ins WUK sei es auch im Umfeld des Theaters zu weiteren Delikten gekommen. Grundlage des Spielbetriebes sei ein aktualisiertes Sicherheitskonzept.



Ermutigend finde er, dass mehr als 100 Menschen das WUK seit den Vorfällen mit Spenden unterstützten. So seien bereits 9.000 Euro zusammengekommen. Das helfe, den Eigenanteil am Schaden zu tragen und das WUK als Theaterquartier für Künstlerinnen und Künstler aus der Halleschen Szene offen zu halten und sie sichtbar zu machen. Mit Maxi Schreier und Felix Fischer seien zwei davon nun am Wiedereröffnungs-Wochenende zu erleben, freut sich Wolter.



Benefiz und die Eröffnung der Konzertreihe "Forum Grenzgänge" sollen Ende März nachgeholt werden. Bildrechte: WUK Theater Quartier/Patrick Jungwirth