Unternehmer befürchten Abwanderung von Fachkräften

Doch nicht überall überwiegt die Vorfreude auf die Intel-Ansiedlung. Manch Unternehmer in der Börde blickt auch mit Sorge auf den schier übermächtigen Konzern, der sich in der Nachbarschaft ansiedeln will. Hiesige Fachkräfte, die ohnehin schon rar sind, könnten zum Chiphersteller abwandern, und heimische Firmen in die Röhre gucken, fürchten einige. Auch im benachbarten Salzlandkreis gibt es diese Sorgen, sagt Anja Huth, die Chefin der Arbeitsagentur in Bernburg.

Was die Region um Magdeburg eint, ist die demografische Situation mit Blick auf die die alternden Belegschaften in den Betrieben. Anja Huth, Chefin der Arbeitsagentur in Bernburg

"Was die Region um Magdeburg eint, ist die demografische Situation mit Blick auf die die alternden Belegschaften in den Betrieben. Wir müssen davon ausgehen, dass in den nächsten fünf bis sieben Jahren 30 Prozent der Mitarbeitenden in Rente gehen. Das zu decken ist eine enorme Herausforderung, und da ist Intel noch gar nicht mit eingepreist", sagt Huth.

Für Arbeitnehmende sei das eine gute Nachricht: "Beschäftigte können sich heute schon meistens aussuchen, wo sie arbeiten wollen. Das wird sich sicher verstärken", so die Chefin der Arbeitsagentur. Die Attraktivität der Arbeitsplätze in der Magdeburger Region werde insgesamt zunehmen, weil sich alle Unternehmen an Intel orientieren müssten.

Auch kleinere Unternehmen können gegen Intel bestehen