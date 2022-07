Kein Angebot für Eigenheime

In den vergangenen Jahren wurden vor allem Teile von Stadtfeld an die Trasse angeschlossen, als nächstes soll der Süden mit dem Stadtteil Sudenburg folgen. An vielen Häusern laufen die Rohre der Trasse vorbei, jedoch ohne Anschluss.

Teile des Magdeburger Stadtteils Stadtfeld sind an das Fernwärmenetz angeschlossen. Bildrechte: IMAGO / Christian Schroedter Das sei keine Niedertracht der SWM, sondern eine Folge der Kosten, so SWM-Chef Pietsch: "Momentan sind die Übergabestationen für ein Einfamilienhaus unverhältnismäßig teuer. Wir suchen nach Lösungen, weil es viele Einfamilienhäuser gibt, die in Trassennähe liegen. Also wo man schon als Laie sieht: Das ist das Rohr, hier ist mein Haus, da will ich mich jetzt anschließen." Die hohen Anschlusskosten rechnen sich also erst, wenn es viele Abnehmer für Fernwärme gibt.

Energiepolitischer Blick ins Ungewisse

Und so bleibt den Eigenheimbesitzern bis auf Weiteres nur die Umrüstung auf eine Wärmepumpe, was allerdings auch schon eine erhebliche Investition ist. Aber möglicherweise fließt nach dem Ende der Wartungsarbeiten wieder Gas durch Nord Stream 1 und dann dürften die Debatten der vergangenen Tage schnell vertagt werden. Doch vom Tisch sind sie nicht: Der Bundestag hat in der vergangenen Woche beschlossen, bis zum Jahr 2030 deutlich mehr auf regenerative Energien zusetzen. Konkret sollen in acht Jahren immerhin 80 Prozent der Energie aus erneuerbaren Quellen kommen. Nimmt man das Ernst, dürften die Gasheizungen schneller außer Dienst gestellt werden, als der Verbrennungsmotor.