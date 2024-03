Im Zuge der Ansiedlung des US-Chipherstellers Intel in Magdeburg hat die Landesregierung heute grünes Licht für den Bau der beiden Baustellenzufahrten an der Landesstraße 50 gegeben. Das sei ein wichtiger Schritt für die Erschließung des High-Tech-Parks südwestlich der Landeshauptstadt, auf dem die beiden Halbleiterfabriken des US-Konzerns gebaut werden sollen, sagte Infrastrukturminister Lydia Hüskens (FDP) im Anschluss an die Kabinettssitzung in Bismark (Altmark). Nach ihren Worten werden die Kosten für die Baustellenzufahrten bei knapp sechs Millionen Euro liegen.