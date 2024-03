Am Ostersonntag und Ostermontag lädt die Stadt Aue-Bad Schlema wieder Einwohner und Gäste in die Ladenstraße am Kurbad zum Ostermarkt. Neben Handwerk- und Essensständen wird es im Tagungsraum des Kurhotels eine Bastelstraße für die Kinder geben. Dort können nach Angaben der Stadt die Jüngsten bei den Mitarbeiterinnen des Kreisjugendringes ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Für Spaß sollen ein Kinderkarussell und Ballwerfen sorgen.