In Zwönitz ist die Feuerwehr am Sonntagabend zu einem Hausbrand alarmiert worden. Wie eine Sprecherin der Polizeidirektion Chemnitz berichtet, war im Keller einer Doppelhaushälfte am Rittergutsweg ein Feuer ausgebrochen. Der 53 Jahre alte Hausbewohner habe sein Heim noch selbst verlassen können. Er musste aber aufgrund seiner Brandverletzungen mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.