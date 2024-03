Es handelt sich um ein Wandbild aus 69 erhaltenen Emaille-Platten, das bis in die frühen 90er-Jahre die Fassade eines Gebäudes des Wismut Transportbetriebes in Ronneburg schmückte. Ein Haus mit Kantine, in dem die Gebrüder Schulze damals mit ihrem Vater regelmäßig zum Frühstück oder Mittag einkehrten.

"Unser Vater wollte von den Arbeitern wissen, was sie mit dem Kunstwerk machen und erhielt zur Antwort, das passe nicht mehr in die Zeit und solle weg." Das wollte Vater Schulze nicht in den Kopf und so wurde er kurzentschlossen zum Retter dieses Kunstwerks. Für ein kleines Trinkgeld schwatzte er den Demonteuren die Emaille-Platten ab und rettete sie in einem Lagerraum der familieneigenen Metallwerkstatt vor dem Einschmelzen.