In Adorf nehmen die Pläne für einen neuen Touristen-Parkplatz konkrete Gestalt an. Was auf dem Gelände der ehemaligen Gärtnergenossenschaft "Viola" geplant ist, beschreibt Adorfs Bauamtsleiter Mario Beine so: "Man muss 'schick' und 'zweckmäßig' zusammenführen und wir haben deswegen den Park so gestaltet, dass wir viele Komponenten unterbringen. Wir bauen 32 Stellplätze für PKWs, zwei für Busse. Außerdem werden vier Wohnmobil-Stellflächen entstehen, die mit Elektroanschluss ausgestattet sind." Dazu kommen noch vier Parkplätze für E-Autos, drei Behindertenparkplätze und eine öffentliche Toilette.