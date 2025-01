Marion Ackermann zieht Bilanz nach acht Jahren als Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden und verrät, was sie im Rückblick anders machen würde.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer und Kulturministerin Barbara Klepsch würdigten Ackermanns Schaffen.

In Ackermanns Amtszeit fallen große Erfolge, aber auch die Corona-Krise und der Juwelendiebstahl im Grünen Gewölbe.

Am Donnerstag ist in Dresden Marion Ackermann feierlich als Leiterin der Staatlichen Kunstsammlungen (SKD) verabschiedet worden. Bei der internen Veranstaltung im kleinen Kreis waren laut SKD nur wenige geladenen Gästen anwesend, darunter Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer, Kulturministerin Barbara Klepsch, Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert sowie der Kunstsammler Egidio Marzina. Nach acht Jahren Amtszeit wechselt Ackermann zur Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SPK) in Berlin. Wer ihre Stelle in Dresden künftig übernehmen soll, wurde bislang noch nicht bekanntgegeben.

Für mich war es eine unglaublich intensive Zeit. Marion Ackermann, scheidende Generaldirektorin der SKD

"Es war eine unheimlich bewegte Zeit, jeder Tag war anders", sagte Ackermann MDR KULTUR. "Für mich war es eine unglaublich intensive Zeit." Sie sei dankbar für die Erfahrungen und die "Menschen, mit denen ich arbeiten durfte". Da sie selbst aus dem Bereich Zeichnung komme, habe sie sich im Kupferstichkabinett immer zuhause gefühlt. Ackermann, 1965 in Göttingen geboren, leitete vorher das Kunstmuseum Stuttgart und die Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen.

Bildrechte: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Sebastian Kahnert

Eine Freude war es für sie aber auch, sich neue Welten zu erschließen, wie im Mathematisch-Physikalischen Salon oder beim Entwickeln des Puppentheatermuseums im Kraftwerk Mitte. Im Rückblick auf ihre Amtszeit würde sie aber heute auch manches anders machen: "Ich bin im November 2016, als ich hier eintraf, das allererste Mal überhaupt in meinem Leben mit Xenophobie, mit Ausländerfeindlichkeit, konfrontiert worden." Auch über die deutsch-deutsche Geschichte und die Ostmoderne habe sie damals "eigentlich viel zu wenig" gewusst.

Kretschmer über Ackermann: "Acht gute Jahre"

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) spricht mit Blick auf Marion Ackermanns Zeit in Dresden von acht guten Jahren. Dass sie zur Stiftung Preußischer Kulturbesitz geht, sei für die nächsten Jahre "eine große Chance, was gemeinsame Projekte angeht", so Kretschmer bei MDR KULTUR. "Einmal mehr werden Museumsdirektoren der Staatlichen Kunstsammlungen hier in Dresden die Führungspersönlichkeiten der großen Museen der Welt." Dabei bezieht er sich auf Martin Roth, der von Dresden ans Victoria and Albert Museum wechselte, und Hartwig Fischer, der zum British Museum ging.

Einmal mehr werden Museumsdirektoren der Staatlichen Kunstsammlungen hier in Dresden die Führungspersönlichkeiten der großen Museen der Welt. Michael Kretschmer, Ministerpräsident Sachsen (CDU)