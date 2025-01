Die Staatsanwaltschaft Dresden hat Anklage gegen drei 18 Jahre alte Männer erhoben. Die Personen sollen im Mai 2024 in Dresden den SPD-Politiker Matthias Ecke sowie ein Mitglied der Grünen angegriffen und verletzt haben, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Das Verfahren soll aufgrund des Alters der Beschuldigten vor dem Jugendschöffengericht geführt werden. Ein Verhandlungstermin steht noch nicht fest.

Die Anklage wirft zwei Beschuldigten gefährliche Körperverletzung in zwei Fällen vor. Laut den Ermittlungen soll sich der erste Angriff am Abend des 3. Mai auf der Schandauer Straße ereignet haben. Matthias Ecke, Mitglied des Europaparlaments, hatte Wahlplakate aufgehangen und soll dabei von einem der Beschuldigten mit der Faust ins Gesicht geschlagen und von dem anderen geschubst worden sein. Infolge des Angriffs habe Ecke unter anderem einen Jochbeinbruch sowie einen Bruch der Augenhöhle erlitten, so die Staatsanwaltschaft.