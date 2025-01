Nachruf auf Günter Gruner Abschied vom Architekten der Ostmoderne in Dresden

31. Januar 2025, 03:00 Uhr

Seine Bauten prägten Dresdens neues Zentrum: Mit entworfen hat er markante Gebäude wie das Rundkino, die sogenannte HO-Gaststätte "Am Zwinger" oder das Schnellrestaurant "Picknick". In der DDR prämiert, wurden viele seiner Bauten nach 1990 abgerissen, meist war er mit vor Ort und hat zugesehen. Am 21. Dezember 2024 starb Günter Gruner im Alter von 93 Jahren, am 31. Januar ist seine Beerdigung in Meißen. Eine Würdigung.