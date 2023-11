Die Ausstellung "Menschen(an)Schauen" im Stadtmuseum Dresden zeigt ab dem 5. November die Menschen- bzw. Völkerschauen, bei denen Angehörige "ferner Völker" und "Rassen" unter anderem in Tierparks, Hotels oder Restaurants der Öffentlichkeit präsentiert wurden. Millionen Menschen strömten damals europaweit in diese Zurschaustellungen, die ihren Höhepunkt um 1900 hatten.

Dabei seien, wie beim Theater, bei den "Völkerschauen" unterschiedliche Dramaturgien inszeniert worden, sagt die Direktorin des Stadtmuseums Dresden, Christina Ludwig, "Es ging immer relativ harmlos los. Dann gab es irgendwie eine kriegerische Szene und am Ende dann eine Aussöhnung."

Was damals veranstaltet wurde, hatte aber noch ganz andere Auswirkungen, die bis in die heutige Zeit hinein wirken. So seien Hierarchien aufgemacht worden zwischen den europäischen Menschen und den vermeintlich minderwertigen "fremden Völkern", sagt Wagner und fasst zusammen: "Damals wurden Bilder konstruiert, Stereotypen, Klischees, die bis heute fortwirken."