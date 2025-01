In Dresden sind am Wochenende Wahlkampfhelfer der Linken angegriffen worden. Wie die Polizei mitteilte, wurden am Sonntag Betreiber eines Infostandes des Jugendverbandes Linksjugend auf dem Wiener Platz bedroht und beleidigt. Demnach gingen acht junge Männer im Alter von 15 bis 19 Jahren offenbar zielgerichtet auf den Stand zu. Augenscheinlich habe es sich um Dynamofans gehandelt. Die Betreiber des Standes - eine Frau und vier Männer im Alter von 16 bis 25 Jahren - wurden nicht verletzt. Ein Tisch wurde beschädigt.

Nach Angaben der Polizei wurde am Sonnabend eine weitere Wahlkampfhelferin in Dresden bedroht. Die 72-Jährige sei am Mittag in Dresden-Laubegast mit einem Begleiter unterwegs gewesen, um Plakate aufzuhängen. Ein Fahrradfahrer habe sie im Vorbeifahren verbal bedroht. Die Frau erstattete Anzeige. Der Staatsschutz der Polizeidirektion Dresden ermittelt wegen Bedrohung.