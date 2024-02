Hochwasser der Elbe

Der Richtwert für die Hochwasser-Alarmstufe 2 ist am Montagmorgen kurz nach 5 Uhr am Elbpegel Schöna überschritten worden. Das bedeutet: Der Wasserstand der Elbe hatte dort die Fünf-Meter-Marke überschritten. Das teilte das Landeshochwasserzentrum mit. Gegen Mittag hatte der Pegel bei 5,03 Metern gestanden, am Montagabend bei 4,94 Metern. Normal wären rund zwei Meter.

An den Elbpegeln Riesa und Dresden galt den gesamten Montag die Alarmstufe 1. Am Dienstagabend oder Mittwoch könnte am Pegel Schöna nochmals die 5-Meter-Marke leicht überschritten werden.

Bereits am Wochenende war die Elbe in Bad Schandau über die Ufer getreten und hat nach Angaben eines Reporters mehr als die Hälfte der Fläche des Parkplatzes Elbkai überflutet. Auch in Meißen sind Parkplätze überflutet worden. Die Stadtverwaltung hat erste Schutzmaßnahmen getroffen und das Flutschutztor an der Fischergasse ein. Die Straßenmeisterei des Landkreises montierte das Flutschutztor an der Bundesstraße 6. An den elbnahen Parkplätzen in Meißen gilt Durchfahrts- und Parkverbot. Am Montagnachmittag zeigte der Pegel Meißen 5,29 Meter an. Der Hochwasserscheitel wird bis Donnerstag erwartet.

Bildrechte: Daniel Förster

Blick auf Große Röder und Neiße

Alarmstufe 1 gilt auch für die Große Röder in Kleinraschütz bei Großenhain. Dort erreichte das Hochwasser am Montagabend 1,91 Meter. Das Landeshochwasserzentrum erwartet sinkende Pegelstände der Großen Röder am Dienstag.

Am Pegel Görlitz überschritt die Neiße am Montagnachmittag die Marke von 3,20 Metern, heißt: Alarmstufe 1. Bis zum Abend stieg das Wasser auf 3,25 Meter an (Stand: Montag, 20:45 Uhr). Der Scheitel wird für den frphen Dienstagmorgen mit 3,33 Metern erwartet.