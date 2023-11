Das Friedrich-Schiller-Gymnasium in Pirna wird auch in Zukunft Schülerinnen und Schüler auf Deutsch und Tschechisch unterrichten. Vertreter beider Länder haben am Mittwoch eine Vereinbarung über einen deutsch-tschechischen Bildungsgang unterschrieben, wie das Kultusministerium mitteilte. Amtschef Wilfried Kühner sagte: "Mit der neuen Vereinbarung legen wir den Grundstein für eine dauerhafte sächsisch-tschechische Bildungszusammenarbeit."