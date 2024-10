Leipzig: Stadtgeschichtliches Museum erforscht NS-Raubgut im eigenen Bestand

Mitten in der Ausstellung steht ein großer Touchscreen, der die Besucherinnen und Besucher selbst zum Provenienzforscher werden lässt. Auf dem Screen sieht man Kunstwerke, die auch in der Ausstellung hängen, nur mit dem Unterschied, dass man sie haargenau untersuchen kann. Durch Heranzoomen und Anklicken winziger Details erschließen sich dem Museumsbesucher interessante Informationen über die Historie der Gemälde. Vor allem deren Rückseiten sind besonders spannend für die Provenienzforschung .

Für Ausstellungskuratorin und Provenienzforscherin Lina Frubrich ist das Papierstück sehr aufschlussreich. Nach etwas Recherche liefert es ihr erste Informationen über den Verbleib des Gemäldes. Sie vermutet, dass es bei der Leipziger Firma in den 1970er-Jahren eingelagert oder von ihr transportiert gewesen sein muss.

Das interaktive Forschungsspiel lässt den Besucher ansatzweise nachempfinden, wie detailliert die Forscherin in den letzten fünf Jahren gearbeitet haben muss. Mit ersten bruchstückhaften Anhaltspunkten hat sich Lina Frubrich anschließend durch Akten und Archive gewühlt. Rund 400 Objekte aus dem Museumsfundus konnte sie so bisher untersuchen. Gut 50 davon sind jetzt in der Ausstellung zu sehen, wie zum Beispiel der "Fall Sonntag".