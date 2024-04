Kraftwerksbetrieb mit Wasserstoff: Erste Testphase im Sommer 2026

Nach der Euphorie zum Projektstart bremst Brandenburg inzwischen aber die Erwartungen. Schnell passiere das nicht.

Bildrechte: Ralf Geißler Aktuell sei man dabei, die Durchführung des ersten Tests zu planen – für Sommer 2026. "Und dann testen wir drei Sommer hintereinander, also immer außerhalb der Heizperiode, jeweils ungefähr drei Wochen." Doch das könne man immer nur wenige Stunden machen. Den Wasserstoff werden Lkw bringen.



Denn über die Rohrleitungen kommt bislang ja noch Erdgas. Laut Kraftwerksstrategie der Bundesregierung soll es bundesweit künftig rund 20 solcher Kraftwerksblöcke geben, die mit grünem Wasserstoff laufen können, wenn Wind- und Sonnenstrom ausfallen.

Wir sind dann sozusagen das erste Kraftwerk in Europa, das in der Lage ist, das was die Bundesregierung möchte, technisch zu realisieren. Thomas Brandenburg | Projektliter bei den Stadtwerken Leipzig

Es ist eine Zeitenwende, die hier in Leipzig beginnen könnte: "Es gibt kein Kraftwerk auf der Welt, was das mal vorgefahren hat. Das heißt, es gibt kein Kraftwerk das jemals mit 100 Prozent Wasserstoff gelaufen ist, kommerziell", erklärt Brandenburg. "Wir sind dann sozusagen das erste Kraftwerk in Europa, das in der Lage ist, das was die Bundesregierung möchte, technisch zu realisieren."

Brandenburg spricht von einer "Machbarkeitsdemonstration", die man vorhabe. Am Ende werde das mit dem Wasserstoff technisch schon klappen. Das hofft auch Michael Geißler, der neue Kraftwerksleiter. Mit Schutzhelm und oranger Weste läuft er in den Maschinenraum, wo die Turbinen auf Hochtouren laufen – noch mit Erdgas.

Wasserstoff für Strom und Wärme in "kalten Winternächten"

"In dunklen Winternächten braucht man Wasserstoff", sagt Geißler. Ansonsten seien die Speicherformen doch sehr begrenzt, wenn man auf die Elektroenergie schiele, mit den Batterien und so weiter. "Also wir werden Wasserstoff brauchen, um Wärme und Strom zu erzeugen." Bildrechte: Ralf Geißler

Geißler läuft an den Turbinen vorbei. Ihr Lärm ist ohrenbetäubend. Draußen hört man von alledem nichts. "Für die Anwohner hier sind hohe Schallschutzanforderungen aufgestellt worden, die wir auch komplett eingehalten haben", sagt er. "Das heißt, wir haben das Gebäude so errichtet in massiver Betonbauweise, so dass man draußen gar nichts hört."