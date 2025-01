Die Anklage gegen den Eisenacher Rechtsextremisten Patrick Wieschke und zwei weitere Männer wegen Unterstützung beziehungsweise Mitgliedschaft in der Neonazi-Kampfsportgruppe "Knockout 51" wird vor der Staatsschutzkammer des Landgerichts Gera verhandelt. Das hat das Thüringer Oberlandesgericht (OLG) in Jena entschieden.

Das Gericht begründet seine Verweisung des Verfahrens an das Gericht in Gera damit, dass es "Knockout 51" als kriminelle Vereinigung ansieht und nicht - wie die Bundesanwaltschaft - als terroristische Vereinigung.

Die Bundesanwaltschaft hatte im September 2024 am OLG Jena Anklage gegen die drei Männer erhoben . Dem ehemaligen NPD-Funktionär und Führungsmitglied von deren Nachfolgeorganisation "Die Heimat", Patrick Wieschke, wirft sie die Unterstützung der Vereinigung vor.

Wie das Oberlandesgericht mitteilte, sieht es sich nicht als zuständig für das Verfahren an. Der Senat für Staatsschutzsachen am OLG gehe "aus Rechtsgründen" vom Tatvorwurf einer Beteiligung bzw. Unterstützung einer kriminellen Vereinigung aus, hieß es in einer Mitteilung vom Freitag.