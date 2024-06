In Haft sagte er umfangreich bei der Polizei aus, die Abschrift soll rund 50 Seiten umfasst haben. Auch im Prozess am Oberlandesgericht gab er Mitte April bereitwillig Auskunft, behauptete aber unter anderem, "Knockout 51" nur als Sportgruppe und Hobbyvereinigung wahrgenommen zu haben.

Seine Aussage hatte Wieschke, der trotz des laufenden Verfahrens gegen ihn erst Ende Mai mit knapp 3.500 Stimmen wieder in den Eisenacher Stadtrat gewählt wurde, in der Neonazi-Szene bundesweit isoliert. Solidaritätskampagnen wurden gestoppt, ein führender Neonazi-Aktivist aus Westdeutschland schrieb vor wenigen Tagen in einem Blog-Beitrag über Wieschke: "Ich empfinde das Verhalten von Patrick Wieschke in dem 'Knockout 51'-Verfahren daher als zutiefst abstoßend, verachtenswert, falsch und – wenn es Mode macht – auch als gefährlich." Die Mutter des derzeit angeklagten mutmaßlichen Rädelsführers Leon R., die den Szenetreff "Bull´s Eye" in Eisenach in Abwesenheit ihres Sohnes weiterführt und ihn vor der Haft zu Aufmärschen begleitet hatte, teilte den Artikel auf ihrer Facebook-Seite mit dem Kommentar: "Dem ist nichts hinzuzufügen."