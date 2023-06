Bei einem Feuer in einem Asylbewerberheim in Apolda ist am Sonntagmorgen ein Mensch ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei wurde nach dem Brand ein männlicher Leichnam gefunden. Es sei aber noch nicht sicher, ob es sich um einen vermissten neunjährigen Jungen aus der Ukraine handelt. Klarheit solle eine gerichtsmedizinische Untersuchung bringen. Nach derzeitigem Stand wurden weitere zehn Menschen verletzt. Sie atmeten zu viel Rauch ein. Ein Mensch kam mit gebrochenem Bein ins Krankenhaus.