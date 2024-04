Ab 2025 wird ein Team das Deutsche Nationaltheater in Weimar leiten.

Die drei jungen Regisseure Valentin Schwarz, Dorian Dreher und Timo Jansen haben die Findungskommission mit ihrem Konzept überzeugt.

Die drei müssen den Betrieb des Theaters während der mehrjährigen Generalsanierung des Theaterhauses sichern.

Ab der Spielzeit 2025/26 wird das Deutsche Nationaltheater in Weimar zum ersten Mal von einem Team geleitet. Wie die Thüringische Staatskanzlei am Montagabend mitteilte, hat sich der Aufsichtsrat für die drei Regisseure Valentin Schwarz, Dorian Dreher und Timo Jansen entschieden. Damit folgten die Gesellschafter der Empfehlung der Findungskommission. Sabine Rühl wird weiterhin als kaufmännische Geschäftsführerin die Finanzen des Theaters verwalten.

Auf Augenhöhe in Weimar

Die drei Künstler werden sich die Aufgaben teilen, die auch bisher mit verschiedenen Posten am Theater vorgesehen waren, aber enger als Team zusammenarbeiten: Der Österreicher Valentin Schwarz hat mit seiner umstrittenen Inszenierung des "Rings des Nibelungen" bei den Bayreuther Festspielen 2022 für internationale Aufmerksamkeit gesorgt. Er wird in Zukunft als Chefregisseur zwei Inszenierungen je Spielzeit übernehmen. Dorian Dreher studierte in Berlin und Wien und inszenierte bereits Opern in den Niederlanden und Frankreich. Er wird die Aufgaben des Operndirektors übernehmen. Timon Jansen studierte Angewandte Theaterwissenschaft in Gießen und arbeitet aktuell als Dramaturg am Theater Basel. Er wird ab 2025 die Schauspielsparte in Weimar leiten.

Die Findungskommission, in der auch Beschäftigte des Theaters vertreten sein sollen, hatte die Leitung des Weimarer Theaters öffentlich ausgeschrieben und 36 Bewerbungen überprüft. In der engeren Auswahl standen schließlich drei Bewerbungen, von denen zwei eine Teamleitung vorsahen. Mit diesen Bewerbenden hat die Kommission vor wenigen Tagen vertiefende Gespräche zu den kommenden Herausforderungen in Weimar geführt. Schließlich schlug sie das Team von Schwarz, Dreher und Jansen vor. "Das vergleichsweise junge Team mit reichhaltiger Erfahrung machte überzeugend deutlich, dass es einen modernen, wertebasierten Führungsstil nicht nur verspricht, sondern auch lebt", urteilte der Thüringische Kulturminiser Benjamin-Immanuel Hoff (Die Linke) nach der Entscheidung für die neue Leitung.

Besondere Herausforderungen in Weimar

Die größte Hürde für das neue Team dürften die baulichen Gegebenheiten vor Ort sein: Das Haupthaus am Weimarer Theaterplatz soll umfassend saniert werden, damit es aktuellen Bedürfnissen und Regelungen entspricht. Es wird für mindestens vier Jahre nicht mehr bespielt werden können. Das Team soll trotz dessen einen Repertoirebetrieb, Auslastung und die Pflege des bestehenden Ensembles und der Belegschaft sichern. Vorrangig werden Produktionen in der Nebenspielstätte Redoute gezeigt. Aber es sind auch sogenannte modulare Produktionen und Projekte an anderen Orten in Weimar geplant. "Als Team-Intendanz wollen wir aufbauend auf die wertvolle Arbeit von Hasko Weber die anstehende Generalsanierung zum Anlass nehmen, das Nationaltheater mit herausragender künstlerischer Qualität und wertschätzendem Spirit zu neuen Ufern zu führen", gab das Team in einer gemeinsamen Stellungsnahme bekannt.