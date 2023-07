Das Amtsgericht Erfurt hat Anfang März das Emma's-Insolvenzverfahren eröffnet. Das Unternehmen hat in Thüringen vier 24-Stunden-Läden selbst gebaut. Von diesen sind aktuell aber nur drei geöffnet: in Kammerforst , Grabe und in Altengottern im Unstrut-Hainich-Kreis.

Das Geschäft in Ettersburg im Kreis Weimarer Land ist seit Ende Januar geschlossen, drei weitere Läden in Burgtonna, Großvargula und Emleben sind in der Bauphase steckengeblieben. Was aus ihnen wird, ist derzeit völlig unklar.