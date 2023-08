In der Urteilsbegründung heißt es, dem AfD-Mitglied und Sportschützen werde von der Waffenbehörde "gerade nicht vorgeworfen, dass er als Einzelperson Bestrebungen verfolgt oder verfolgt hat, die gegen die verfassungsmäßige Ordnung gerichtet sind. Auch im Übrigen sind […] nicht einmal im Ansatz Umstände erkennbar, die den Schluss zulassen, dass vom Antragsteller selbst - jetzt oder in Zukunft - irgendwelche waffenrechtlichen erheblichen Gefahren" ausgingen. Deswegen müsse das AfD-Mitglied die Waffenscheine mit sofortiger Wirkung zurückbekommen.

Michael Brenner, Professor für Staats- und Verwaltungsrecht an der Universität Jena, hält diese Entscheidung für "in der Sache richtig". Auf MDR THÜRINGEN-Anfrage teilte der Jurist mit: "In der Sache stellt das Gericht klar, dass allein die Mitgliedschaft in der AfD nicht ausreicht, um den Widerruf einer waffenrechtlichen Erlaubnis rechtfertigen zu können. Hinzukommen muss vielmehr auch eine individuelle Verfassungsfeindlichkeit."