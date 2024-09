Das war wohl nicht der richtige Weg, gesteht Bürgermeister Erik Thürmer ein: "Wir haben gedacht, mit einer persönlichen Einladung können wir Leute erreichen. Aber so ein Schreiben transportiert wahrscheinlich zu wenig Emotionen." Der Bürgermeister appelliert an die Bevölkerung: "Jeder erwartet, dass wenn man selbst oder die eigene Familie in Not ist, die Feuerwehr kommt und hilft. Wenn aber im Gegenzug niemand bereit ist etwas zurückzugeben, funktioniert das System nicht mehr."

Der 40-Jährige geht mit gutem Beispiel voran. Er selbst ist seit fast zwanzig Jahren bei der Feuerwehr. Auch bei den Feuerwehrkameraden trifft der geringe Rücklauf auf Frustration, teilweise auch auf Wut: "Was ist das für ein armseliges Bild, was die Stadt hier heute Abend abgibt?", fragt einer verärgert. Klar ist, je kleiner die Truppe, desto mehr Belastung entsteht für den Einzelnen.

Probleme wie in Kaltennordheim sind in Thüringen offenbar trotzdem eher die Ausnahme. Laut des Thüringer Feuerwehrverbands haben sich die Mitgliederzahlen in den letzten fünf Jahren im Land mehr oder weniger als stabil erwiesen. In der Regel seien altersbedingte Austritte gut durch die Zahl von Übertritten aus der Jugendfeuerwehr kompensiert worden, so Verbandsvorsitzender Karsten Utterodt.