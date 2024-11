Landrat Sesselmann macht Bund verantwortlich

Landrat Sesselmann erklärte zu Beginn, warum die Schließung des Neuhäuser Standorts aus seiner Sicht in dieser Lage notwendig ist. Die Kliniken in Neuhaus am Rennweg und Sonneberg hätten zusammen eine Finanzierungslücke von 2,9 Millionen Euro. Komme der Kreis dem Sanierungsauftrag nicht durch die Schließung einer der Häuser nach, stünden schnell beide auf der Kippe. Gleichzeitig habe der Landkreis als neuer Träger der Kliniken keinen Handlungsspielraum. Es fehle schlichtweg das Geld in der kommunalen Kasse, um die Lücke zu schließen.

Verantwortlich für die missliche Lage ist nach Ansicht von Sesselmann der Bund. Der Landrat kritisierte vor allem, dass die Bundesregierung bis zur Krankenhausreform im kommenden Jahr für insolvente Kliniken keine Überbrückungshilfen leiste. Neuhaus am Rennwegs Bürgermeister Uwe Scheler (parteilos) hielt dem entgegen, seinem Eindruck nach sei der Standort absichtlich "ausgeblutet" und in das Defizit geführt worden.

Immerhin sei dem Krankenhaus durch die Wegnahme von Spezialstationen und OP-Kapazitäten aktiv die Wirtschaftsgrundlage entzogen worden. Scheler sprach auch von einer grundsätzlichen wirtschaftlichen Schwächung der Rennsteigregion durch die Klinik-Schließung. Wenn Arbeitsplätze wegfielen, nehme die Kaufkraft ab. Landrat Sesselmann erwiderte, dass den gekündigten Mitarbeitern eine Weiterbeschäftigung in Sonneberg angeboten worden sei.

Viele Bürgerinnen und Bürger äußerten existenzielle Ängste. Sie wollten wissen, was künftig passiert, wenn sie selbst oder ein Angehöriger einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall erleiden. Also in einer Lage steckt, in der jede Minute zählt. Klinik-Geschäftsführer Renziehausen wandte ein, dass diese Fälle schon jetzt nicht in Neuhaus am Rennweg, sondern in Sonneberg behandelt werden.

Dort gebe es modernere Technik und spezieller geschultes Personal. In Neuhaus am Rennweg gebe es beispielsweise keine sogenannte Stroke Unit, eine Spezialeinheit für Schlaganfall-Patienten. Schon längst wäre es daher Usus, dass Menschen mit Verdacht auf Schlaganfall zwar in die Neuhäuser Notaufnahme kommen - allerdings nur, um dort ein CT zu machen. Bestätige sich der Verdacht, gehe es per Rettungswagen nach Sonneberg: "Bringen wir Patientinnen und Patienten künftig sofort dorthin, sparen wir sogar Zeit", so der Klinikgeschäftsführer.

Renziehausen sagte auch, dass in der Notaufnahme in Neuhaus am Rennweg bisher viele Fälle gelandet sind, die gar keine Notfälle sind. Die Menschen nutzten das Krankenhaus, weil es zu wenig Fach- und Hausärzte gibt. Pro Jahr seien in dem Neuhäuser Klinikum rund 5.000 Patienten in der Notfallaufnahme behandelt worden. Das entspreche 19 Patienten am Tag, von denen im Schnitt laut Statistik sechs aufgenommen wurden.

Wir wissen, dass Patientinnen und Patienten derzeit oft viele Anrufe tätigen müssen, bevor sie einen Termin bei einem Haus- oder Facharzt bekommen Michael Renziehausen

Nach Angaben von Renziehausen waren von diesen sechs jedoch durchschnittlich zwei gar keine stationären Fälle. So käme man rechnerisch auf am Tag vier tatsächliche Notfall-Patienten - eine Zahl, die gut von umliegenden Häusern in Sonneberg oder Coburg übernommen werden könnte, so Renziehausen.

Laut dem Geschäftsführer ist es grundsätzlich der Wille des Gesetzgebers, die Zahl der bestehenden Krankenhäuser zu reduzieren. Durch weniger Häuser und mehr Konzentration soll eine höhere Spezialisierung und schlussendlich eine bessere Behandlungsqualität erreicht werden. Renziehausen stellte dabei in Aussicht, dass die Transformation in Neuhaus hinzu einer Ambulantisierung für Patientinnen und Patienten auch Gutes bringen kann.

Schon genehmigt wurden zwei weitere Hausarzt-, sowie eine internistische Praxis, wie an dem Abend zu erfahren war. Von dieser Aufstockung könnten viele Menschen in der Region profitieren, zumal in einer alternden Bevölkerung: "Wir wissen, dass Patientinnen und Patienten derzeit oft viele Anrufe tätigen müssen, bevor sie einen Termin bei einem Haus- oder Facharzt bekommen", so Klinik-Geschäftsführer Renziehausen.