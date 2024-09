Die möglichen Koalitionspartner in Thüringen haben sich drei Wochen nach der Landtagswahl erstmal an einen Tisch gesetzt. CDU, BSW und SPD trafen sich an einem Ort, der öffentlich nicht bekannt gegeben wurde, zu einem Gespräch. Von der CDU hieß es danach, über den Inhalt sei Vertraulichkeit vereinbart worden. Bereits in den vergangenen Wochen hatten die Parteien jeweils in Zweierkonstellationen Optionsgespräche geführt. Die drei Parteien weisen darauf hin, dass es sich noch nicht um Sondierungsgespräche handelt, die vor formellen Koalitionsverhandlungen geführt werden. Eine sogenannte Brombeer-Koalition käme in Thüringen auf 44 der 88 Sitze im Landtag und wäre auf Unterstützung durch die Linke angewiesen, wenn sie nicht mit der AfD zusammenarbeiten will.