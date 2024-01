Gemeinschaftsprojekt Neue Busverbindung bringt Arbeitskräfte zum Kindel

von Ruth Breer, MDR THÜRINGEN

16. Januar 2024, 04:46 Uhr

Es ist eines der Vorzeige-Industriegebiete in Thüringen: der Kindel zehn Kilometer nördlich von Eisenach, ein ehemaliges Militärgelände. Heute arbeiten dort rund 1.500 Menschen, direkt an der Bundesstraße 84, nur einen Katzensprung von der A4 entfernt. Nur einen Haken gab es bisher: Die Beschäftigten mussten mobil sein. In Zeiten von Fachkräftemangel ein echter Standort-Nachteil. Den haben Betriebe, Busunternehmen und Behörden im vergangenen Jahr gemeinsam behoben. Seit August fahren Busse – und eine erste Bilanz der Beteiligten in dieser Woche fiel positiv aus.