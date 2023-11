Die Gruppe "Knockout 51" existiert laut LKA seit spätestens März 2019. Die Mitglieder gelten in Eisenach und Erfurt, aber auch überregional in Thüringen und Sachsen als fester Bestandteil der rechten und rechtsextremen Szene. Durch gewaltsames Auftreten in der Öffentlichkeit wollen sie gezielt bei politisch Andersdenkenden Angst verbreiten.