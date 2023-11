Sein oder Nichtsein - so beurteilen sowohl regierende Parteien, als auch die Opposition vorgezogene Parlaments- und Regionalwahlen in der Vojvodina sowie in Belgrad, die am 17. Dezember stattfinden sollen. Auch in rund 60 Gemeinden wird vorzeitig gewählt. Dort rechnen die Regierungsparteien mit einem sicheren Sieg.

Noch waren die Wahlen nicht einmal ausgeschrieben, da konnten Beobachter schon die Brutalität erkennen, zu der die Regierung bereit ist, um sich an der Macht zu halten. Die Hetzkampagne gegen alle Andersdenkenden läuft in allen regierungstreuen Medien schon auf Hochtouren, Serbien ist vollgeklebt mit Plakaten, die Oppositionspolitiker als Verräter, ausländische Söldner, Faschisten oder Kriminelle darstellen.

In einer "hybriden Demokratie", wie die amerikanische Nichtregierungsorganisation Freedom House Serbien bezeichnet, in einem "besetzten Staat", wie die serbische Opposition den Zustand im Lande nennt, missbrauchen die Regierungsparteien staatliche Ressourcen für Parteizwecke: So reisen die Funktionäre regierender Parteien derzeit auf Kosten des Steuerzahlers durchs Land und werben für sich.

Bildrechte: dpa Der Staatspräsident missbraucht derweil seine Funktion: Er zieht als Flagschiff in den Wahlkampf für seine Serbische Fortschrittspartei (SNS). Aleksandar Vučić, der selbst nicht zur Wahl steht, tingelt von einem TV-Sender zum anderen und stellt die bevorstehenden Wahlen als einen Kampf zwischen Gut und Böse dar: Der Gute sei er, der Erlöser, der Serbien in eine glorreiche Zukunft mit fetten Einkommen und schnellsten Eisenbahnen führe, und die Bösen seien Oppositionspolitiker, die das Land aus Eigeninteresse heraus ruinieren wollten.

Und da sind die Wahlgeschenke: Rentenerhöhungen, mehr Sozialhilfe, höhere Mindesteinkommen, einmalige Geldgeschenke für die Ältesten, für die Jüngsten, kostenlose Schulbücher in Belgrad, Verbilligung der öffentlichen Verkehrsmittel... Wenn aber "die Anderen" die Macht ergreifen, wird es das alles nicht geben, redet der Staatspräsident den Wählern ein.

In Serbien nichts Neues, könnte man sagen, dem EU-Beitrittskandidaten, der gegen Russland noch immer keine Sanktionen verhängt hat und seit Jahren den europäischen Integrationsprozess nicht voranbringt.

Seit elfeinhalb Jahren regiert Vučić mit seiner SNS ohne ernsthafte Konkurrenz. Der Mann, den Bundeskanzlerin Angela Merkel einst schätzte, hat sich als einer der talentiertesten Populisten Europas erwiesen. Es ist ihm gelungen, das Parlament, die Regierung und breite Teile der Polizei und der Staatsanwaltschaft seinem Machtstreben unterzuordnen.