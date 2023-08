Ukraine-News Putin bestätigt Tod von Söldner-Chef Prigoschin indirekt

Der Chef der russischen Söldner-Gruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, ist möglicherweise bei einem Flugzeugabsturz in Russland ums Leben gekommen. Wie die russische Luftfahrtbehörde Rosawiatsija mitteilte, befanden sich sowohl Prigoschin als auch sein Stellvertreter Dmitri Utkin "an Bord des Flugzeugs", das am Mittwochabend in Russland abgestürzt ist. Das Katastrophenschutzministerium in Moskau teilte mit, nach ersten Informationen seien alle zehn Insassen der Maschine ums Leben gekommen. Das Privatflugzeug vom Typ Embraer Legacy war demnach in der Nähe des Dorfes Kujenkino in der Region Twer nordwestlich von Moskau abgestürzt. Auch der "Telegram"-Kanal der Wagner-Gruppe "Grey Zone" meldet den Tod ihres Anführers.