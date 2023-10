Der frühere EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker hat vor einem übereilten Beitritt der Ukraine zur Europäischen Union gewarnt. "Wer mit der Ukraine zu tun gehabt hat, der weiß, dass das ein Land ist, das auf allen Ebenen der Gesellschaft korrupt ist", sagte Juncker in einem veröffentlichten Interview der "Augsburger Allgemeinen". "Trotz der Anstrengungen ist es nicht beitrittsfähig, es braucht massive interne Reformprozesse", sagte Juncker weiter. Die EU habe mit einigen "sogenannten neuen Mitgliedern" schlechte Erfahrungen mit Bezug auf die Rechtsstaatlichkeit gemacht. Das dürfe sich nicht wiederholen. Auch dem Land selbst gegenüber, sei ein solches Vorgehen nicht fair, gab Juncker zu bedenken. "Man darf den Menschen in der Ukraine, die bis zum Hals im Leid stecken, keine falschen Versprechungen machen." Dennoch müsse eine "europäische Perspektive" für Moldau und die Ukraine, aufrechterhalten bleiben.

Die Ukraine kommt nach eigenen Angaben im Süden weiter voran. "Wir haben westlich von Robotyne einen Teilerfolg erzielt", sagt der Sprecher der Südgruppe, Oleksandr Stupun, im staatlichen Fernsehen. "In einigen Gebieten sind wir zwischen 100 und 600 Meter vorgerückt." Die ukrainischen Truppen würden ihre Stellungen weiter ausbauen. Der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte teilte mit, die Truppen hätten russische Angriffe bei Robotyne und Verbove abgewehrt. Das russische Verteidigungsministerium spricht hingegen von Erfolgen seiner Streitkräfte an der Ostfront, was von den Ukrainern bestritten wird.

Russland könnte nach Einschätzung der britischen Regierung Seeminen gegen die zivile Schifffahrt im Schwarzen Meer einsetzen. "Russland will höchstwahrscheinlich vermeiden, offen zivile Schiffe zu versenken, und stattdessen fälschlicherweise die Ukraine für Angriffe auf zivile Schiffe im Schwarzen Meer verantwortlich machen", heißt es in einer Erklärung des britischen Außenministeriums unter Berufung auf Geheimdienstinformationen. Im Juli zog sich Russland aus einem Abkommen zurück, das der Ukraine den sicheren Transport von Lebensmitteln durch den traditionell wichtigsten Exportkorridor des Landes ermöglichte.

Die Bundesregierung will vorerst keine Taurus-Raketen an die Ukraine liefern. Das hat am Mittwochabend die «Bild-Zeitung» sowie das ARD-Hauptstadtstudio berichtet. Eine offizielle Bestätigung lag zunächst nicht vor. Auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur wurde jedoch mitgeteilt, dass es "zur Frage von Taurus-Marschflugkörpern keinen neuen Sachstand gibt", was bedeutet, dass es noch keine formelle Entscheidung und demzufolge auch noch keine formelle Absage an Kiew gibt.



Wie die "Bild-Zeitung" schreibt, sei intern aber klargemacht worden, dass die Taurus-Raketen derzeit nicht geliefert werden. So halte sich Bundeskanzler Scholz die Option für die Zukunft offen. Als Ausgleich solle mit Kiew über die Lieferung von weiteren Patriot-Raketen verhandelt werden.