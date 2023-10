Ein Oldtimer mit Karbidlampe Bildrechte: imago images / CHROMORANGE

Autobeleuchtung Einst & Jetzt Los ging es bei der Autobeleuchtung mit simplen Wachskerzen. Wenig später wurde es hell: Karbidlampen sorgten für (relativ) gleißendes Licht.



Mit dem Siegeszug der Elektrizität zog diese auch ins Automobil ein. Jahrzehntelang lag die Bordspannung bei sechs Volt, mehr gaben die Gleichstromlichtmaschinen nicht her. Entsprechend müde war die Lichtausbeute.



Mit dem Drehstromgenerator (heute oft auch als Lichtmaschine bezeichnet) stieg die Bordspannung auf zwölf Volt, was zuerst die Lichtausbeute erhöhte und schließlich das Halogenlicht ermöglichte. Mit der "H4-Lampe" wurde es endlich hell vor deutschen Autos.



Das Halogenlicht in seinen diversen Ausbildungen ist bis heute noch Stand der Technik. Vor 25 Jahren entwickelte Bosch das "Xenon-Licht", das die Vorzüge der Halogenlampe mit einem Schlag ins Abseits schob. Allerdings sind teure Xenon-Scheinwerfer bis jetzt noch Premium-Fahrzeugen vorbehalten.



Parallel zum Xenon-Siegeszug führte die Industrie Schritt für Schritt zunächst LED-Leuchten und schließlich Laserlicht in ihren Spitzenmodellen ein. Lichttechnisch betrachtet liefert die Xenon-Technik auch heute noch das beste Autolicht, ist aber nicht so "intelligent" wie LED- oder Laserlicht.