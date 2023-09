Haben Reiseleitung oder Veranstalter den Mangel in der von Ihnen gesetzten Frist beseitigt oder haben Sie ein gleich- oder höherwertiges Ersatzangebot akzeptiert, so können Sie zu einem späteren Zeitpunkt keinen geminderten Reisepreis mehr geltend machen.

Die schriftliche Bestätigung eines Reisemangels durch die Reiseleitung ist nötig, um die Störung des Urlaubs belegen zu können. Ist kein Reiseleiter anwesend und auch im Urlaub nicht zu erreichen, sollte der Reiseveranstalter in Deutschland informiert werden - am besten telefonisch. Außerdem kann eine zusätzliche E-Mail an den Veranstalter mit einer genauen Auflistung der Mängel sinnvoll sein und Ihnen später als Beweis dienen.

Konnte die Reiseleitung vor Ort den Mangel nicht beheben, dann sollte Sie nach der Rückkehr eine schriftliche Beschwerde an den Reiseveranstalter richten. In dem Schreiben müssen die Mängel aufgelistet und benannt werden. Zudem muss der Urlauber auch seine Forderung, die genaue Reisepreisminderung, angeben.

Schicken Sie den Brief am besten als Einschreiben, so haben Sie eine Bestätigung. Zwar verjähren Ihre Ansprüche erst nach zwei Jahren, jedoch sollten Sie sie so bald wie möglich nach Ihrer Rückkehr geltend machen. Je länger Sie damit warten, umso schwerer wird es, Beweise geltend zu machen.