Zubereitung: Linguine in reichlich Salzwasser al dente kochen und abgießen. Spargel schälen in einer Pfanne in der Butter anbraten. Salzen, pfeffern und mit der Sahne ablöschen. Dazu die Nudeln und den pürierten Bärlauch geben. Alles durchschwenken, mit etwas Parmesan und Datteltomaten und auf einem tiefen Teller servieren.