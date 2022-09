Das Fleisch der Hähnchenkeulen vom Knochen auslösen, in mundgerechte Stücke schneiden und mit Salz und Pfeffer würzen. Mehl mit 2 EL Sojasauce und 1 EL süßer Chilisauce aufrühren und die Fleischstücke darin etwa 1 Stunde marinieren. Die Hähnchenstücke in einer Pfanne in heißem Öl von allen Seiten goldbraun braten. Herausnehmen und warmhalten.

Den Reis in derselben Pfanne anbraten und dann etwas an den Rand schieben. Ein Ei in die Pfanne schlagen, verrühren, mit Salz, Pfeffer und etwas Sojasauce abschmecken. Ei und Reis dann gut durchschwenken bzw. verrühren. 2 Frühlingszwiebeln in feine Röllchen schneiden und am Schluss dazugeben.