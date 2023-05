Für das Tatar zuerst den Rehrücken in sehr feine Würfel schneiden. Nicht durch den Fleischwolf lassen, da sonst aufgrund der feinen Struktur des Fleisches eine Mousse entstehen würde. Mit den Schalotten, Cornichons, Kapern und Petersilie in einer Schüssel vermengen.

Was ist Tatar? Das Tatar wird auch als Beefsteakhack oder Schabefleisch bezeichnet. In den meisten Zubereitungen wird Rindfleisch dafür verwendet. Tatar ist feiner zerkleinert als Hack, enthält kaum Sehnen und nur wenig Fett. Oft wird Filet oder anderes hochwertiges Fleisch zu Tatar verarbeitet. Mittlerweile gibt es auch zahlreiche Varianten von Fischtatar, wie zum Beispiel Thunfischtatar.

Anschließend das Eigelb, den Senf und das Walnussöl dazugeben und vorsichtig miteinander vermischen. Zum Schluss mit Salz und Pfeffer, ggf. dem Wildgewürz abschmecken. Vier Anrichteringe (ø10 cm) auf ein Blech oder großen Teller setzen und das Rehtatar darauf aufteilen. Mit einem Löffel das Tatar fest in den Ringen andrücken und bis zur Verwendung kaltstellen.

Die Kartoffelpuffer werden in Pflanzenöl und Butter gebraten. Bildrechte: Jens Trocha

Für die Kartoffelpuffer die Kartoffeln und Zwiebel schälen und über eine Vierkantreibe (grobe Seite) in eine Schüssel raspeln. Das Salz, Pfeffer und eine Prise Muskat hinzufügen und mit den Händen verkneten. Die Flüssigkeit, die sich in der Schüssel sammelt, abgießen. Die Eier hinzufügen und gut mit der Masse vermengen.

In einer Pfanne bei mittlerer Hitze das Pflanzenöl und die Butter erhitzen. Je nach Größe der Pfanne die Kartoffelpuffer einzeln oder zusammen mit einem Durchmesser von 12 cm von beiden Seiten knusprig, goldbraun ausbacken.

Sollten die Puffer nicht direkt verwendet werden, können diese auf einem Küchenpapier im Ofen bei 80°C warmgehalten werden. Wichtig ist nur, diese nicht übereinander zu legen, da sie sonst wieder weich werden.