Ismet Tekins Aussage knüpft an so viel von dem an, was in diesem Saal bereits gesagt wurde. Trotz der schrecklichen Taten und dem Leid, das der Angeklagte so vielen zugefügt hat, können Zeugen wie Ismet Tekin etwas Positives aus dem Erlebten ziehen. Es ist die große Solidarität zwischen Menschen unterschiedlicher Religionen, Herkunft und Sozialisation. Eine Solidarität, die bis heute andauert und sich nicht nur am Schabbat direkt nach dem Anschlag zeigte. Dem Tag, als Hunderte Menschen sich schützend um die Synagoge stellten. Sie zeigt sich darin, wie sich Nebenklägerinnen und Nebenkläger gegenseitig stützen. Menschen, die sich vor dem Anschlag nicht kannten und heute Freunde sind. Sie zeigt sich in Spendenaufrufen, wie dem der Jüdischen Studierendenunion für den Kiez Döner, der seit dem Anschlag um seine Existenz kämpft.