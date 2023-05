Der 1. FC Magdeburg hat die Chance verpasst, den SV Darmstadt 98 im Kampf um den Aufstieg zu ärgern. Die Mannschaft von Trainer Christian Titz verlor beim Spitzenreiter mit 0:1 (0:1) - damit qualifzierten sich die Hessen vorzeitig für die Bundesliga. Nachdem sie die ersten beiden Matchbälle vergeben hatten (0:3 gegen St. Pauli, 1:2 in Hannover), nutzten sie nun ihre dritte Chance und bauten den Vorsprung auf den Drittplatzierten Hamburger SV am vorletzten Spieltag auf sieben Punkte aus - damit ist ihnen der Aufstieg nicht mehr zu nehmen.

Vor 17.650 Zuschauern am Böllenfalltor entwickelte sich ein interessantes Spiel. In der Anfangsphase verzeichneten beide Seiten je eine gute Torchance: Philip Tietz umkurvte FCM-Torwart Tim Boss und wollte den Ball ins leere Tor schieben, doch Daniel Heber klärte auf der Linie (13.) - auf der anderen Seite scheiterte Mohammed El Hankouri nach schöner Einzelaktion und Traum-Zuspiel von Baris Atik an Darmstadts Schlussmann Marcel Schuhen (14.).