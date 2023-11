Magdeburg stehen nach gutem Start und der zwischenzeitlichen Durststrecke auf Rang 13 direkt vor Hansa. "Beide Mannschaften brauchen ein Erfolgserlebnis", sagte Hansa-Trainer Alois Schwartz. "Magdeburg ist zwar gerade in einer schwierigen Phase, trotzdem wissen wir was auf uns zukommt: Ein Gegner mit viel Ballbesitz, der uns müde spielen will. Wir werden am Sonntag auch mal leiden müssen", so Schwartz weiter.