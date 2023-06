Rieckmann schloss sich nach seiner Ausbildung bei Werder Bremen 2021 dem damaligen Drittligisten Magdeburg an. Mit 18 Einsätzen war er in der Aufstiegssaison noch ein fester Bestandteil des FCM. In der abgelaufenen Spielzeit kam er nur noch auf sechs Zweitliga-Einsätze, verpasste die letzten zehn Spieltage allerdings auch verletzungsbedingt.