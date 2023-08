Kein Trainer kennt die 3. Liga besser als Pavel Dotchev vom FC Erzgebirge Aue. Der 57-Jährige ist seit der ersten Stunde dabei. Am Samstag dirigiert er zum 319. Mal ein Spiel in der dritthöchsten Spielklasse. Dotchev steht für Erfahrung und ganz viel Routine. Als Dotchev 2000 seinen Fußballehrer an der Sportschule in Köln ablegte, war Lukas Pfeiffer gerade einmal neun Jahre alt. Mittlerweile ist er 32 und Cheftrainer bei Aue-Gegner und Drittliga-Aufsteiger VfB Lübeck.