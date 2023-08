Fußball | Regionalliga ZFC Meuselwitz muss beim Klassenprimus Hertha BSC II ran

Hauptinhalt

5. Spieltag

Der ZFC Meuselwitz hatte es in dieser Saison nicht unbedingt leicht. Alle vier Gegner, mit denen sich die Zipsendorfer bisher messen mussten, sind aktuell in den Top-Acht der Tabelle wiederzufinden. Entsprechend beachtlich ist die bisherige Ausbeute der Meuselwitzer. Nun lädt mit Hertha BSC II sogar der aktuelle Spitzenreiter zum Duell am Sonntag (27.08.2023, ab 13 Uhr live im Ticker auf sport-im-osten.de und in der SpiO-App). Gegen die Berliner könnte der ZFC auf einen Fitness-Vorteil hoffen.