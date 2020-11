Eine aktuelle Studie aus Italien wirft erneut die Frage auf, ob das neue Coronavirus möglicherweise schon länger zirkuliert als bislang angenommen. Offiziell wurde Sars-CoV-2 das erste Mal im Dezember 2019 in Wuhan, China, festgestellt. Ende Januar tauchten die ersten Fälle in Italien auf, sechs Wochen später hatte sich die Pandemie über die Welt ausgebreitet. Nun erscheint allerdings in der Fachzeitschrift für Krebsforschung "Tumori Journal" ein Beitrag von Giovanni Apolone und Kollegen, die Blutproben auf Antikörper untersucht haben, die das Sars-CoV-2 Spikeprotein blockieren können. Sie wurden von 959 Personen genommen, die zwischen September 2019 und März 2020 an einem Screening auf Lungenkrebs teilnahmen. Dabei zeigte sich: 11,6 Prozent wiesen IgG-Antikörper auf, die an Corona anhafteten, 10,1 Prozent hatten IgM-Antikörper, die gegen das Virus wirkten. Interessant daran ist, dass die Messung auf diese Antikörper bereits im September und Oktober einen ersten Höhepunkt erreicht, bei dem bis zu 18 Prozent der Proben die richtigen IgM-Antikörper enthielten. Im Februar stieg dieser Wert auf über 30 Prozent. Keiner der Teilnehmer habe Symptome gehabt zum Zeitpunkt der Blutentnahme, schreiben die Forscher.