Empfehlungen Beeindruckende Ausstellungen in Sachsen: Caspar David Friedrich, KI-Kunst und Geschichte

24. September 2024, 13:09 Uhr

In Sachsen gibt es aktuell viele spannende Ausstellungen zu sehen: In Dresden sind bei der großen Jubiläumsausstellung anlässlich Caspar David Friedrichs 250. Geburtstag Meisterwerke des Romantikers zu sehen. In Leipzig werden Fotografien ausgestellt, die die DDR im Umbruch zeigen, in Chemnitz beschäftigt man sich mit der Energiewende und in Görlitz können Sie in die Geschichte von Büchern eintauchen. Diese und mehr Tipps finden Sie in unserer Übersicht – mit Informationen für Ihren Besuch, wie Adressen und Öffnungszeiten.