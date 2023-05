In Sachsen stechen folgende Hochschulen besonders hervor: Die TU Chemnitz und die TU Dresden punkten in den Fächern BWL, VWL und Wirtschaftswissenschaften mit einer hohen Anzahl an Promotionen pro Professor oder Professorin. Die Studierenden der Wirtschaftsinformatik an der TU Dresden sind zudem mit der Studienorganisation und der Ausstattung sehr zufrieden. Sehr gute Bewertungen erhalten die Evangelische Hochschule und die Fachhochschule Dresden im Fach Soziale Arbeit.



An der Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden wird die Studienorganisation in den Fächern Betriebswirtschaftslehre, Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsingenieurwesen gelobt. In Leipzig überzeugen die Universität Leipzig in den Fächern Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre, Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftswissenschaften sowie die HHL Leipzig Graduate School of Management in Betriebswirtschaftslehre in der Forschung.



Besonders viele sehr gute Bewertungen erhält die Westsächsische Hochschule Zwickau von ihren Studierenden im Fach Wirtschaftsingenieurwesen: Betreuung, Förderung, Praxisangebote und Ausstattung werden sehr gelobt. An der Berufsakademie Sachsen loben die Studierenden der Wirtschaftswissenschaften an den Standorten Bautzen, Dresden, Glauchau, Plauen, Riesa und Leipzig die Studienorganisation.

An der Westsächsischen Hochschule Zwickau loben Studierende die Bedingungen um Fach Wirtschaftsingenieurwesen. (Archivfoto) Bildrechte: dpa