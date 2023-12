Aus solchen Fällen habe die Politik gelernt und will die Flächennutzer früher und freiwillig ins Boot holen, sagt der sächsische Landwirtschaftsminister Wolfram Günther (Bündnis90/ Die Grünen). "Unsere Moore liegen zum großen Teil im Gebirge, in den Wäldern." So seien in Sachsen nur wenige Bauern betroffen. Hinzu komme: Wir haben glücklicherweise fast 40 Prozent unserer Wälder in den Händen des Sachsen-Forstes." Der Großteil des Moor-Programmes finde in den Wäldern und auf Flächen des Sachsen-Forstes statt.