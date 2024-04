Dass der Bund nun nachbessern will, ist dringend notwendig: "Wir haben im Grunde genommen keinen Zivilschutz. Nichts, was man so benennen sollte", kritisiert der Professor für Krisen- und Katastrophenforschung an der Freien Universität Berlin, Martin Voss.

Der Sozialwissenschaftler erklärt: "Seit dem Ende des Kalten Krieges haben wir das, was wir bis dato vorgehalten hatten an Schutzkapazitäten, an Waren-Infrastruktur etwa, auch an Reserven, an Lagern und an Krankenhauskapazitäten - also alles das, was wir mal hatten, haben wir abgebaut." Deshalb stehe Deutschland im Zivilschutz am Nullpunkt. "Wir müssen das neu erfinden."