Rosi Mittermaier war erfolgreiche deutsche Skirennläuferin. Sie debütierte in der Saison 1966/1967 international. Bei den Olympischen Winterspielen 1976 in Innsbruck gewann sie Gold in der Abfahrt und im Slalom, zudem Silber im Riesenslalom. Zudem holte sie 1976 den Sieg im Gesamtweltcup.